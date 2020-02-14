Сирийские повстанцы сбили еще один вертолет правительственных войск

В Сирии возле Алеппо протурецкие повстанцы сбили второй за последние несколько дней вертолет Ми-8 правительственных войск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Вертолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Экипаж вертолета погиб.

«РБК» со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщает, что вертолет сбили неподалеку от населенного пункта Саракиб. Ответственность за это несут боевики сирийской вооруженной оппозиции. Сообщают о гибели одного пилота.

Напомним, что ранее в Сирии турецкие военные сбили другой вертолет режима Асада.