В Черновцах СБУ задержала сотрудников миграционной службы, которые завышали тариф на загранпаспорта

СБУ провела обыски в Управлении Государственной миграционной службы в Черновицкой области. Чиновников подозревают в вымогательстве и завышении тарифа на оформление паспортов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, один из руководителей областного управления миграционной службы совместно с начальником районного отдела наладили механизм вымогательства денег с жителей региона. Чиновники искусственно завышали стоимость услуг за оформление паспортов граждан Украины в виде ID-карты и биометрических паспортов для выезда за границу. К противоправной деятельности привлекли представителя местной фирмы в качестве посредника для получения взяток от граждан.

Трех чиновников, возможно причастных к схеме, задержали в служебном кабинете после получения очередной «передачи» – почти 40 тысяч гривен. По оперативной информации, указанную сумму неправомерной выгоды чиновники «собрали» в течение недели. Также в автомобиле одного из фигурантов обнаружили 5 тысяч долларов США и 1,5 тысячи евро, вероятно полученных незаконным путем.

Напомним, что ранее СБУ задержала сотрудника «Харьковских тепловых сетей», вымогавшего 55 тысяч за документы на индивидуальное отопление.