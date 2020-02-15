Пограничники задержали молдаванина, пытавшегося переплыть Днестр на надувном детском бассейне

Украинские пограничники 14 февраля задержали мужчину, который планировал переплыть Днестр в резиновом детском бассейне и добраться в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах.

Задержанным оказался 32-летний молдованин. Он из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков незаконным способом. Такое путешествие могло бы закончиться трагически. Нарушитель, видимо, не учел неблагоприятные погодные условия, стремительное течение и глубину Днестра на этом участке – до 10 метров.

За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности, ему запретили въезд в Украину на 3 года. После выяснения всех обстоятельств молдаванин вернется домой живым и невредимым.

Напомним, что ранее СБУ задержала луганского контрабандиста, который пытался вывезти в Россию запчасти к вертолету.