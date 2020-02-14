На Ровенщине провели спецоперацию у копателей янтаря, подозреваемых в нападении на полицейских, и снова наткнулись на сопротивление

В Ровенской области полицейские со спецназом задержали группу лиц, которой инкриминируется сопротивление и нанесение телесных повреждений полицейским

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Весной 2019 года сотрудники Корецкого отделения полиции установили информацию о незаконной добыче янтаря-сырца с использованием специального оборудования в урочище близ села Ленчин Березновского района. На указанном месте правоохранители обнаружили группу неизвестных - 40 человек - в балаклавах и с огнестрельным оружием без разрешительных документов.

На законные требования полицейских прекратить нелегальную деятельность, злоумышленники оказали сопротивление, бросились в драку и пытались завладеть табельным оружием полицейских. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по статьям 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») и 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

В июне и июле прошлого года аналогичная ситуация сложилась на территории урочищ «Березки» и «Бобер», что в Сарненском и Березнивском районах области. Сопротивление, угрозы применения насилия и нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции стали систематическими со стороны так называемых «черных копателей».

Сотрудники Ровенского управления ДВБ НПУ и управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских ДВБ НПУ в ходе сопровождения уголовного производства по фактам совершения вышеупомянутых правонарушений установили, что к противоправным действиям причастны жители села Ленчин Березновского района в возрасте 23-34 лет.

13 февраля под процессуальным руководством прокуратуры области, была проведена спецоперация с участием работников внутренней безопасности НПУ, следователей ГУНП, бойцов КОРД, полиции особого назначения, ТОР и Национальной гвардии.

Проведено восемь санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовных производств и на местах непосредственного размещения незаконных шахт. Изъято шланги длиной почти 2 тысячи метров, 3 мотопомпы, 16 мобильных телефонов, камуфляжная одежда, балаклавы.

Во время следственных действий злоумышленники продолжали оказывать сопротивление правоохранителям.

Семь человек задержаны и доставлены в Березовский отдел полиции.

В ЕРДР внесены сведения по части 2 статьи 240 («Нарушение правил охраны или использования недр») и части 2 статьи 342 («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц») УК Украины.

Сейчас уже объявлено о подозрении трем мужчинам в возрасте 23-29 лет, по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины.

Санкция инкриминируемых им статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия, с целью привлечения к уголовной ответственности других причастных к преступным действиям лиц.

Напомним, как в Ровно СБУ предупредила заказное убийство активиста, который выступал против незаконной вырубки леса и добычи янтаря.