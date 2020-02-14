В Хмельницком вымогатели вышли под залог из СИЗО и требовали у бизнесмена полмиллиона гривен

В Хмельницком 13 февраля полиция и спецназ КОРД задержали лидера преступной группировки и двух его сообщников, которые вымогали полмиллиона гривен у бизнесмена.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

За помощью к полицейским обратился местный бизнесмен, который занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией. Он сообщил, что у него требуют возврата несуществующего «долга». По словам вымогателей, мужчина якобы задолжал им более 500 тысяч гривен. Вымогатели неоднократно наведывались к нему домой, а затем с целью запугивания систематически повреждали его автомобиль и перешли к физическому насилию.

Подозреваемыми оказались известные в криминальной среде жители Хмельницкого возрастом 24, 45 и 46 лет, которые уже имеют судимости за имущественные преступления. На данный момент все они находятся в статусе подсудимых – их обвиняют в вымогательстве с перевозчиков.

После задержания в 2018 году лидеру этой преступной группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 128,9 тысячи гривен залога, еще двум ее участникам - аналогичные меры пресечения, но с меньшей суммой залога.

Залоговые средства злоумышленники сразу внесли и, несмотря на то, что они находятся под судом, продолжили свою преступную деятельность.

Сейчас всем трем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что ранее в Кропивницком спецназ задержал группировку вымогателей, которая угрожала расправой бизнесмену.