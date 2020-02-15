В Одессе задержали разбойников, которые представились «организаторами детского праздника» и ограбили семью

В Одессе полиция задержала двух подозреваемых в разбойном нападении, которое произошло в конце 2019 года в Киевской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Тогда в Гостомеле группа неизвестных в черных шарфах на лицах под предлогом организации «детских праздников» зашла беспрепятственно в один из домов. Там они напали на семью, связали мужа, жену и двух их детей. Нанеся женщине телесные повреждения, нападавшие забрали большую сумму денег и драгоценности.

Во время отработки камер видеонаблюдения системы «Безопасная Киевщина» сотрудники полиции вышли на след воров и задержали их в Одессе. Организатором нападения оказался 35-летний одессит, а его сообщником – 27-летний гражданин Молдовы. Во время обыска у подозреваемых изъяли оружие, боеприпасы, гранату и ножи. Также изъяли автомобили, на которых передвигались нападавшие.

Сейчас злоумышленники находится в изоляторе временного содержания. Полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений. Также продолжают разыскивать других фигурантов преступной группировки.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд Ислангириева и его подельников по делу о похищении людей и вымогательстве у них тягача.