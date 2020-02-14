В Николаеве суд приговорил к тюремным срокам группировку наркоторговцев

В Николаеве четырех членов преступной группировки, которые в 2016 году занимались продажей наркотиков на территории Ингульского района, приговорили к тюремным срокам.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Всего установлено 15 эпизодов их преступной деятельности, которую пресекли в июне 2016 года. Все четверо – ранее судимые жители Николаева в возрасте от 20 до 46 лет.

Ранее во время обыска по месту жительства злоумышленников обнаружили ацетилированный опий, прекурсоры, маковую соломку и 50 тысяч гривен, полученные от сбыта наркотиков.

13 февраля 2020 года Корабельный районный суд признал всех четырех фигурантов дела виновными в организации притона, продаже наркотиков и изготовлении прекурсоров. Подсудимых приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Деньги от незаконной деятельности направили в доход государства.

Напомним, что ранее двое николаевских патрульных погорели на наркоторговле среди своего окружения.