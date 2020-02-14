В Николаеве поставщиков питания в школы опять обвинили в махинациях – на этот раз с маслом и молокопродуктами на ₴3 миллиона

Полиция Николаевской области объявила о подозрении одесским поставщикам продуктов для питания в николаевских школах и детских садах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О подозрении объявили одесситу и его жене. Женщина в 2018 году занимала должность директора фирм «Прод-Юг», «Сонед», «Айскомпани», которые на протяжении 2018-2019 годов занимались поставками в Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева. По версии полиции, одесситы поставляли «опасное вещество под видом сливочного масла, твердого сыра и творога». Опасной продукции поставили по заказу молочных продуктов на сумму почти 3 миллиона гривен.

О подозрении объявили по части 3 статьи 28, части 1 статьи 366 («Служебный подлог»), статье 227 («Умышленный выпуск на рынок Украины опасной продукции»), части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В расследовании преступления принимают участие следователи Следственного управления, сотрудники Управления стратегических разработок под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, 20 февраля 2019 года полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого уже бывшего директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова отстранили от должности.

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и бывший директор КОПа.

В январе 2020 года КОП Николаева закупил для школ и детсадов 13 тонн сливочного масла у фирмы «Николаевмолпром», которую ранее штрафовали за фальсификат. Как известно, экс-сотрудник милиции Геннадий Козлов был назначен директором КОПа мэром Александром Сенкевичем 21 июня прошлого года. Примечательно, что назначение на должности директоров КП бывших сотрудников правоохранительных органов связывают с так называемым «смотрящим» Дмитрием Коссе. Сам Коссе это отрицает.