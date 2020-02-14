Суд арестовал двух николаевских патрульных, продававших наркотики – они могут выйти под залог

В Николаеве 14 февраля Заводский районный суд арестовал на время следствия, на два месяца двух патрульных, которые подозреваются в сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Подозреваемые могут выйти из СИЗО, заплатив залог в размере 200 тысяч и 202 тысячи гривен соответственно.

Полицейских, капрала и лейтенанта возрастом 24 и 27 лет, задержали 12 февраля, сразу после сбыта ими наркотиков клиенту. Всего зафиксировали четыре факта сбыта наркотиков.

В ходе обысков по месту жительства полицейских изъяли средства для употребления наркотиков, значительное количество каннабиса и деньги. Патрульных подозревают по статье о незаконном производстве, сбыте и хранении наркотиков (часть 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины).