Военнослужащие ВСУ наладили контрабанду сигарет из оккупированных территорий Украины

Правоохранительные органы предотвратили контрабанду табачных изделий в Украину из оккупировнной территории Донецкой области. Места накопления контрафактной продукции были обнаружены в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В ходе следствия было установлено, что группа местных жителей Донецкой области, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими ВСУ, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.

По результатам проведения более 90 обысков на территории четырех областей, было обнаружено и изъято 1,5 тысяч ящиков табачных изделий (750 тысяч пачек сигарет) на общую сумму более 20 миллионов гривен. Также были изъяты денежные средства на сумму более 900 тысяч гривен, которые были получены от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, огнестрельное оружие и патроны.

На данный момент готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц.

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