В Хмельницком ГБР задержало пограничника, который продавал на OLX данные о пересечении границы

В городе Хмельницкий сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили пограничника, который занимался продажей данных о пересечении гражданами государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Следователи выяснили, что пограничник вместе с жителем Хмельницкого торговал информацией, полученной незаконным путем, на торговой площадке OLX.

За информацию о пересечении границы одним лицом они просили от 600 до 1300 гривен.

Сотруднику Госпогранслужбы выдвинуто подозрение в незаконном копировании и сбыте информации с ограниченным доступом, совершенном повторно.

Напомним, на Черкасщине СБУ задержала российского шпиона при получении секретных данных.