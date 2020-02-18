В Запорожье неизвестные взорвали и ограбили отделение Укрсиббанка

Во вторник, 18 февраля, около трех часов ночи в Запорожье в Днепровском районе на ул. Бородинской взорвали отделение Укрсиббанка.

Об этом сказано в пресс-центре Нацполиции области.

Издание «Укринформ» сообщает, что сам банкомат был также взорван. Из пяти кассет в банкомате осталась одна с пометкой «21:00».

Полицейскими установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено производство по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.185 (кража) УК Украины.

Напомним, в Николаеве неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка» и похитили 250 тысяч гривен.