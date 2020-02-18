В Ровно полиция задержала учительницу, которая торговала наркотиками

В Ровно задержали 32-летнюю учительницу по подозрению в сбыте наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что за 600 гривен она продала шесть доз метамфетамина. Аналогичное вещество обнаружили у нее во время обыска по месту жительства. Всего изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками.

«В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ), все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе и сообщение злоумышленнице о подозрении в совершении преступления», - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что женщина воспитывает малолетнего сына и преподает в ровненском учебном заведении. Сейчас ей грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве сотрудники внутренней безопасности полиции задержали двух патрульных за продажу наркотиков.