В Николаеве отдали под суд двух полицейских, которые пристали на улице к мужчине и побили его

В Николаеве 18 февраля передали в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, двое из которых были сотрудниками полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Они обвиняются в хулиганстве, которое случилось в начале декабря 2019 года. По версии следствия, злоумышленники ночью возле многоквартирного дома на улице Шевченко из хулиганских побуждений начали громко выражаться в сторону мужчины нецензурной бранью. Также они нанесли мужчине легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Действия злоумышленников квалифицировали по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что ранее в Вознесенске отдали под суд двух хулиганов, которые устроили стрельбу в кафе и избили посетителей.