Экс-президента Южной Кореи приговорили к 17 годам тюрьмы за взяточничество

Десятый президент Южной Кореи Ли Мён Бак получил 17 лет тюремного срока по обвинению во взяточничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Yonhap».

Приговор вынес Высший суд Сеула. Обвинение доказало, что Ли являлся де-факто владельцем компании его брата (якобы по производству автозапчастей) DAS и использовал свои президентские полномочия в интересах компании и себя самого, включая получение взяток от Samsung Electronics Co.

Более того, 78-летний Ли должен выплатить $15,7 миллиона штрафа. В 2018 его приговорили к 15 годам тюрьмы, однако через полгода Ли вышел на свободу под залог по состоянию здоровья. Теперь срок увеличили. Обвинения в коррупции он называет «местью оппонентов во главе с нынешним президентом Мун Чжэ Ином». Ли Мён Бак стал уже четвертым бывшим южнокорейским лидером, осужденным за уголовные преступления.

В 2018 году Апелляционный суд Республики Корея приговорил экс-президента Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения.