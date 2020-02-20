В Ужгороде задержали контрразведчика СБУ на взятке в $1,5 тысячи за помощь в вывозе налички через границу

Следователи центрального аппарата ГБР задержали сотрудника контрразведки СБУ во время вымогательства и получения неправомерной выгоды за помощь в провозке денег через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, старший оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ требовал 1500 долларов США от жителя Ужгорода. За указанные средства он обещал обеспечить ему беспрепятственное пересечение государственной границы Украины при вывозе за пределы Украины наличности.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по части 3 статьи 368 осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как на Черниговщине аферист выдал себя за сотрудника СБУ и собирал с бизнесменов «пожертвования».