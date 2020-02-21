Жителя Николаевщины приговорили к тюремному сроку за то, что он жестоко избил своего знакомого

На Николаевщине 27-летнего жителя села Николаевка Казанковского района приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что он жестоко избил 42-летнего участника боевых действий на Востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, 13 августа 2019 года злоумышленник во время конфликта руками и ногами нанес четыре удара своему односельчанину, причинив тяжелые телесные повреждения в виде закрытых переломов ребер со смещением.

В ходе судебного разбирательства предоставили достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемого в преступлении. Казанковский районный суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 5 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд двух полицейских, которые пристали на улице к мужчине и побили его.