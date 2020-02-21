Налоговики Николаевщины обнаружили очередные факты мошенничества и опубликовали номера, с которых могут звонить аферисты

Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области в очередной раз предупреждает налогоплательщиков, что на территории области действуют мошенники, которые якобы от имени должностных лиц ГНС Николаевщины обращаются к субъектам хозяйственной деятельности с просьбой перевода средств для решения «проблемных вопросов».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Николаевской области.

Так, к трем субъектам хозяйственной деятельности Очаковщины с мобильного телефона по номеру 0997364737 позвонил неизвестный, который представился налоговым инспектором. Аферист сообщил налогоплательщикам, что в Очакове запланировано проведение проверки налоговиками из Киева. Для того, чтобы избежать проверки, мошенник предложил субъектам хозяйственной деятельности позвонить начальнику Очаковского управления ГУ ГНС в Николаевской области Виталию Битуну по телефону 0950682480. Однако, указанный номер не принадлежит Виталию Битуну.

В свою очередь, в ведомстве подчеркивают, что работники налоговой службы Николаевщины при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины, не обращаются к субъектам хозяйственной деятельности с подобными «требованиями» и «предложениями» и действуют, исключительно, в правовом поле.

«Граждане, будьте внимательными и осмотрительными, пристально проверяйте информацию и не позволяйте аферистам вводить себя в заблуждение», - говорится в сообщении.

О подобных случаях налогоплательщиков просят немедленно сообщать в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Николаевской области, по телефонам 50-19-13, 50-19-17, на электронную почту по адресу mk.anticor@tax.gov.ua, или лично, по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6. Также, о подобных случаях мошенничества сообщайте в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области по телефону: 102.