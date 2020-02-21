Полицейские уличили николаевского предпринимателя на взломах платежных онлайн-систем и хищении чужих денег

В Николаеве полицейские уличили местного частного предпринимателя на несанкционированном вмешательстве в автоматизированную компьютерную систему онлайн-платежей и хищении средств граждан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как установило следствие, 21-летний частный предприниматель в течение 2019-2020 годов использовал похищенные логины, пароли и осуществлял несанкционированные платежи в системе одного из банков.

Для конспирации своей преступной деятельности николаевец осуществлял платежи через онлайн-ресурсы, занимающиеся обменом электронных денег и для получения средств использовал электронные кошельки платежной системы, деятельность которой запрещена в Украине.

18 февраля сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской область совместно со следователями Ингульского отдела полиции, под процессуальным руководством прокуратуры №2, с привлечением бойцов роты полиции особого назначения провели обыск по месту жительства злоумышленника. В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, банковские карты, сим-карты. Также полицейские установили наличие учетных записей, подтверждающих факты преступной деятельности.

Сейчас вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Полицейские устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»), части 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Расследование продолжается.

Напомним, как исследователи составили ТОП-200 самых популярных в мире паролей в 2019 году.