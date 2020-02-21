Жителя Николаевщины, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, приговорили к 14 годам тюрьмы

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В Николаевской области суд приговорил ранее судимого насильника 13-летней девочки к 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление произошло в январе 2017 года в селе Мешково-Погорелово Витовского района. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме, где ранее сожительствовал вместе с сестрой потерпевшей, с применением насилия изнасиловал девочку.

Несмотря на то, что в ходе судебного разбирательства злоумышленник свою вину не признал, его причастность к преступлению доказана в полном объеме.

19 февраля Корабельный районный суд признал его виновным в изнасиловании и нанесении легких телесных повреждений и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Вадим Богданов

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