В африканской стране премьер-министра обвиняют в убийстве своей бывшей жены

В африканской стране Лесото 80-летнему премьеру Томасу Табане выдвинут обвинение в убийстве предыдущей жены.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «BBC News».

58-летнюю Липолело Табане застрелили в авто у ее дома в столице Масеру в 2017: в то время пара была в процессе скандального развода и политик жил уже с 42-летней Мезайей. Они сочетались браком спустя два месяца после смерти Липолело Табане.

Убийство произошло за два дня до того, как Том Табане стал премьером. Подруга жертвы, которая была рядом во время убийства, выжила и задействована в расследовании. В начале февраля следствие обвинило в этом убийстве нынешнюю супругу премьера Мезайю Табане.

BBC полагает, что арест Табане может погрузить страну в конституционный кризис, ведь «не каждый день действующий лидер обвиняется в совершении преступления». Ранее он объявил, что «усердно служил нации» и в июле уйдет в отставку из-за возраста.

Напомним, что ранее суд арестовал банковские счета самой богатой женщины Африки - дочки многолетнего президента Анголы.