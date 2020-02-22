На Николаевщине суд оштрафовал на 21 тысячу апатрида, который собирал для работников УТБ по 500 гривен за проезд фур без проверки на ГВК

Сергей Арестов (фото - архив) В Николаевской области суд утвердил соглашение о признании виновности в злоупотреблении влиянием относительно Сергея Арестова, попавшегося на сборе взяток с обещанием повлиять на работников «Укртрансбезопасности», приговорив его к штрафу в сумме более 21 тысячи гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, 10 апреля полиция и СБУ задержали 37-летнего работника облавтодора. По версии следствия, сотрудники УТБ вместе с работниками облавтодора за беспрепятственный проезд большегрузов через пункт габаритно-весового контроля требовали по 500 гривен с автомобиля. Затем начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявлял, что задержанный на взятке работник облавтодора уже больше года там не числился. Отметим, что у обвиняемого, который является уроженцем Узбекистана, нет гражданства какой-либо страны. при этом при задержании у него было удостоверение ДП «Николаевский облавтодор» с указанием должности «оператор габаритно-весового контроля».

Согласно материалам, 6 февраля 2019 года обвиняемый и потерпевший разговаривали по телефону. Обвиняемый сказал, что может повлиять на сотрудников управления трансбезопасности в Николаевской области, чтобы те не проверяли грузовые автомобили на пункте габаритно-весового контроля. За эту услугу он запросил платить по 500 гривен за каждый грузовик. Потерпевший согласился, отметив, что в конце февраля мимо ГВК будут ехать два его грузовика: «КамАЗ» и «Volvo».

28 февраля два грузовика беспрепятственно проехали мимо поста «Укртрансбезопасности» на трассе Н-24 «Благовещенское – Николаев», а 12 марта потерпевший передал за это обвиняемому тысячу гривен. Тогда же потерпевший сказал, что должно в марте еще будет ехать несколько его грузовиков.

19, 20 и 27 марта оговоренные грузовики «Volvo» проехали мимо пункта УТБ без прохождения габаритно-весового контроля. 29 марта потерпевший рассчитался за услугу и передал обвиняемому 1,5 тысячи гривен.

Подобная ситуация с грузоперевозками повторилась и в апреле. При передаче еще тысячи гривен за беспрепятственный проезд двух фур, обвиняемого задержали возле пункта ГВК.

Фото в момент задержания

На стадии досудебного расследования прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности в совершении преступления по части 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием»). За это наказание они также определили меру наказания – штраф в размере 1250 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 21 тысячу 250 гривен.

В итоге суд утвердил эту сделку с мерой наказания для обвиняемого Сергея Арестова. Также суд вернул залогодателю внесенный за обвиняемого залог в размере 153 тысячи 680 гривен.

Напомним, что ранее в Днепре на взятке задержали экс-начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области.