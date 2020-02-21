Вблизи Нигерии пираты захватили корабль и взяли в плен экипаж, среди которого есть украинец

20 февраля у берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Либерии, среди членов экипажа есть украинец.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает «Укринформ».

- Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelopе (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины, - отметил он.

Погорельцев также сообщил, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.

- Переговорами будут заниматься профессиональные «переговорщики». Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт, - добавил он.

Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИДа.

Напомним, ранее в Африке пираты похитили экипаж танкера, в том числе и украинского моряка.