В Ровно полицейские присвоили со штрафплощадки автомобили на ₴7 миллионов, – ГБР

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства исчезновения транспортных средств со спецплощадок Главного управления Национальной полиции Украины в Ровенской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, сотрудники ГУ НП в Ровенской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствах, с целью последующей продажи.

Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 миллионов гривен.

19-20 февраля следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ровенской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Во время обысков изъято служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (часть 3 статьи 365 и часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ровенской области. Оперативное сопровождение - Ровенское управление ДВБ Нацполиции.

Напомним, как харьковские братья-полицейские катались на машине, угнанной в Киеве.