СБУ и европейские правоохранители блокировали схемы контрабандистов, которые поставляли анаболики

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Служба безопасности Украины совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии блокировала деятельность мощной международной группировки контрабандистов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Группировка специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий запрещенных сильнодействующих веществ. Злоумышленники наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины.  Химические соединения для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии. Изготавливали и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран.

Клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и ​​переправляли товар заказчикам через сервисы международной почтовой связи и частных перевозчиков. Для легализации доходов они использовали сеть подставных фирм, зарегистрированных в разных странах.

В ходе международной спецоперации, к которой было привлечено более 270 правоохранителей, на территории ЕС задержаны 24 фигуранта и арестованы активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро. Во время обысков в помещениях дельцов, в частности на территории Украины, а также в лабораториях, складах и офисах фирм нашли дополнительные доказательства противоправной деятельности.

Операция по разоблачению и блокировке международной группировки проводилась совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, что ранее пограничники задержали контрабандиста, который пытался провезти из РФ анаболиков на миллион гривен.

Вадим Богданов

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