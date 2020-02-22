На Житомирщине фирма незаконно разрыла в лесу огромный карьер – её директор сбежал от СБУ в Крым

СБУ блокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах на территории одного из лесных агрохозяйств в Житомирской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Весной 2015 года Житомирский областной совет передал почти 40 гектаров земель государственного лесхоза в пользование местному добывающему предприятию. Поскольку фирма начала разработку недр с грубым нарушением процедуры оформления разрешительных документов, то прокуратура обжаловала решение облсовета. Высший административный суд Украины в начале 2016 года передал участок в собственность коммунального лесхоза.

Несмотря на запрет, добывающая компания продолжила незаконную разработку недр. С применением тяжелой экскаваторной техники дельцы сняли почву на участке более полгектара и обустроили стихийный карьер глубиной 3 метра. Злоумышленники успели незаконно добыть 25,5 тысяч кубических метров песка, в результате чего государству причинен ущерб на более чем на 13,5 миллионов гривен. Кроме того, экологи подтвердили, что земельный участок претерпел необратимый вред и не подлежит восстановлению.

Директору предприятия сообщили о подозрении в незаконном завладении грунтовым покровом, бесхозяйственном использовании земель, нарушении правил охраны или использования недр. Планируется объявить его в розыск, поскольку во избежание ответственности перед законом он приобрел гражданство страны-агрессора и теперь скрывается в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что коммерсант, которого подозревают в незаконной добыче песка на Николаевщине на ₴23 миллиона, использовал его для ремонта дорог.