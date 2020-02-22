В Киеве задержали иностранца, который выдавал себя за таксиста и грабил пьяных пассажиров

В Киеве полиция задержала 36-летнего иностранца, который выдавал себя за таксиста и грабил пьяных пассажиров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В ночное время на своей машине он ездил по улицам города в поисках прохожих навеселе и предлагал им услуги такси, а потом грабил их. Он даже не довозил пассажиров к месту назначения и высаживал их из авто без денег, мобильных телефонов и личных вещей:

- Мы задержали 36-летнего гражданина другого государства после совершения им преступления, когда он отобрал у мужчины мобильный телефон и высадил на улице Братской. Во время личного обыска и осмотра автомобиля злоумышленника мы обнаружили и изъяли вещи пострадавшего. В дальнейшем по месту жительства фигуранта мы провели санкционированный обыск, во время которого изъяли два десятка мобильных телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения. Поэтому сейчас устанавливаем владельцев этих вещей, - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

В полиции не исключают, что у злоумышленника был сообщник, поскольку установили, что в дальнейшем похищенные телефоны разблокировались и через мобильный банкинг менялись пин-коды. Это позволяло снимать деньги с банковских карточек и оформлять кредиты в режиме онлайн.

- Мы проводим оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить всех участников преступной схемы и привлечь их к уголовной ответственности. Также просим тех, кто стал жертвой псевдотаксиста, немедленно обратиться в Подольское управление полиции или позвонить по спецлинии 102, - добавил Владислав Ищенко.

Подозреваемому объявили о подозрении в грабеже и краже и суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве разыскивают вооруженного грабителя, который похитил деньги из почтового отделения.