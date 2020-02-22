Суд арестовал водителя «Audi», который на проспекте в Николаеве насмерть сбил женщину

В субботу, 22 февраля, Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения водителю «Audi», который насмерть сбил женщину.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 19 февраля в районе остановки «Крест» водитель автомобиля «Audi» сбил насмерть женщину, которая шла по пешеходному переходу. Погибшей было 62 года. Позже стало известно, что водителя «Audi», который насмерть сбил пешехода на проспекте Богоявленском в Николаеве, задержали.

Судья удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем прокуратуры Николаевской области, и избрал исключительную меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога 23-летнему водителю автомобиля Audi, который совершил смертельный наезд на женщину-пешехода. Расследование продолжается.

Напомним, как 30 января водитель «Mercedes» с иностранной регистрацией сбил женщину на улице Большая Морская, в отрезке между улицами Малая Морская и Гражданская. 37-летняя пострадавшая скончалась на месте. Вечером того же дня следователи полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрение 26-летнему водителю «Mercedes», который сбил женщину в центре Николаева.

31 января Центральный районный суд избирал меру пресечения водителю, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в центре Николаева и арестовал его на два месяца.