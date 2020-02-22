Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта по делу об убийстве Гандзюк

Суд в Болгарии разрешил экстрадицию в Украину задержанного Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает местное издание «Флагман».

Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции обоснованным. Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию.

«Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте», – добавил прокурор.

Напомним, ранее Алексея Левина осудили в Николаеве за организацию заказных убийств – в 2014 году его и его отца, Алексея Москаленко (старшего) приговорили к 12 годам лишения свободы. Позже, как и организатора группировки Владимира Шпинду, апелляционный суд Николаевской области выпустил Алексея Левина (Москаленко) по так называемому «закону Савченко».

20 января 2019 года полиция провела в Херсоне масштабную спецоперацию и обыски у членов преступной группировки «Москала», то есть Левина. Кроме того, обыски провели у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука, которые также проходят по делу Гандзюк.

Алексей Левин был объявлен в розыск в январе прошлого года, из поля зрения правоохранительных органов он исчез в августе 2018 года. 24 января подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.

Если задержанный согласится на упрощенную процедуру выдачи Украине, экстрадиция может занять 30-40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.