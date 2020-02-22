На Волины ГБР задержало начальника отдела местной полиции, который требовал взятку в $3 тысячи за закрытие дела

На Волыни на взятке в 3 тысячи долларов задержали начальника одного из отделов местной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, задержали начальника одного из отделов Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, полицейский требовал и получил 3 тысячи долларов от гражданина в обмен на закрытие уголовного производства и, чтобы у него не изымали транспортное средства.

При получении неправомерной выгоды полицейского задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как ранее ГБР задержала прокурора района на Кировоградщине за взятку в две тысячи долларов за закрытие дела о хранении наркотиков.