На Киевщине пограничники со стрельбой задержали агрессивного браконьера

В Киевской области пограничники во время патрулирования со стрельбой задержали браконьера.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники обнаружили автомобиль марки «ЗАЗ» с резиновой лодкой. Неподалеку автомобиля находился мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения пограничников, как лицо, которое занимается незаконным выловом рыбы», - говорится в сообщении.

Мужчина отказался предоставить документы, начал себя агрессивно вести и, угрожая физической расправой, прибегнул к бегству. Для задержания правонарушителя пограничники были вынуждены применить оружие.

«Пограничный наряд был вынужден произвести два предупредительных выстрела вверх из устройства для отстрела патронов снаряженных резиновой пулей. В ходе дальнейшего преследования лицо было задержано. Им оказался 41-летний местный житель», - рассказали в ГПСУ.

На правонарушителя составили админпротокол по статье 185-10 КУоАП («Злостное неповиновение»). Также пограничники направили в полицию сообщение о преступлении по статье 342 («Сопротивление правоохранителям») и статье 345 («Угроза насилия в отношении правоохранителей») УК Украины.

Напомним, как в Борисполе агрессивный пассажир угрожал пограничникам – его задержали и повалили на пол.