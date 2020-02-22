Суд арестовал с залогом замначальницу николаевской ГАСИ и экс-руководителя ведомства, подозреваемых в получении взятки

В субботу, 22 февраля, Заводский районный суд Николаева арестовал с залогом замначальника управления ГАСИ и экс-начальника ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в Николаеве 20 февраля задержали бывшего начальника управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области Игоря Михеева, а также исполняющую обязанности замначальника ведомства Светлану Белинскую.

Следственный судья рассмотрел ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем прокуратуры области, и избрал мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 126 тысяч 620 гривен относительно исполняющей обязанности заместителя начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области и посредника, подозреваемых в получении неправомерной выгоды в сумме 700 долларов. Кроме этого, суд постановил отстранить чиновницу от должности.

Указанные средства подозреваемые требовали от директора строительной организации за положительное рассмотрение проведения проверки объекта строительства и непринятие штрафных санкций.

Действия должностного лица квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины («Получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действия с использованием предоставленной ей служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»), действия посредника – части 5 статьи 27, части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины («Пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды»).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Михеев возглавлял управление ГАСИ в Николаевской области до 2018 года. После проверки он уволился и претендовал на должность начальника Главного управления Гоструда в Одесской области.