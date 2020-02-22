В Иерусалиме полицейские застрелили террориста, который бежал на них с ножом

В субботу, 22 февраля, около 11:00 в Старом городе Иерусалима, возле Львиных ворот, мужчина с ножом напал на сотрудников пограничной полиции (МАГАВ) – бойцам пришлось его ликвидировать.

Об этом сообщили в израильской полиции.

Когда полицейские увидели бежащего на них мужчину с ножом, то потребовали остановиться. Мужчина не повиновался требованию, и бойцы МАГАВ открыли по нем огонь.

В результате стрельбы ранение получила одна из женщин, которая была возле места происшествия. Ее госпитализировали с незначительной травмой.

Напомним, как два арабских подростка-террориста с ножами напали на полицейского в Иерусалиме – их застрелили.