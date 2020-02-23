Украинские таможенники нашли в грузовике с солью контрабанду одежды на миллион гривен

В грузовом автомобиле при осмотре под мешками с солью таможенники обнаружили 100 коробок с новой одеждой почти на один миллион гривен.

Об этом сообщили в таможне Украины.

«21 февраля в пункте пропуска «Краковец - Корчева» прибыл грузовой автомобиль с солью. При осмотре таможенниками Галицкой таможни было установлено разницу в весе, в частности она была больше на 800 кг от заявленной. В дальнейшем таможенники выяснили, что под мешками с солью скрыто 100 коробок с новой одеждой и бельем. Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет около 1 млн грн», – говорится в сообщении.

Мероприятия проводились совместно с СБУ во Львовской области в рамках работы совместной группы по противодействию противоправным схемам минимизации платежей в государственный бюджет в сфере внешнеэкономической деятельности.

Напомним, как в Одессе таможенники пресекли контрабанду батареек.