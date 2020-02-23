На Сумщине директор госпредприятия погорел на взятке в 5 тысяч долларов

В Сумской области полицейские задержали руководителя государственного предприятия на взятке в пять тысяч долларов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области.

«За эти средства чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время передачи взятки в служебном кабинете.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины и в дальнейшем избрании меры пресечения.

Напомним, как на Винничине депутат вместе с криминальными авторитетами требовал от бизнесмена 100 тысяч долларов за пользование землей.