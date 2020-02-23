В Запорожье неизвестные зарезали местного криминального авторитета

Криминального авторитета азербайджанского происхождения по прозвищу «Сарван», которого подозревают в причастности к наркобизнесу в Запорожье, жестоко убили.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

По предварительным данным, 22 февраля в 18:46 поступило сообщение о том, что в автомобиле скорой помощи скончался мужчина 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки. На данный момент продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств, а также причастных к совершению уголовного правонарушения.

Издание УНН сообщает, что в последнее время он передвигался с охраной. Но сегодня, по пока неизвестным причинам, он пострадал от нападающего с ножом.У кольца на Нижней Хортице в Запорожье «Сарван» выбежал к таксистам уже окрававленный, после ножевых ранений. Затем упал на землю. А позже скончался в карете скорой помощи.

По данным СМИ, «Сарван» был причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также организовывал ОПГ и тесно общался с «Григорой» — не менее известным в Запорожье криминальным авторитетом. Имел связи с «ворами в законе» и на родине — в Азербайджане.

Напомним, ранее в Запорожье во дворе собственного дома неизвестные убили криминального авторитета – его сначала избили, а потом перерезали горло