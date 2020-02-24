«Координировал один из известных «воров в законе»: На Львовщине СБУ задержала членов банды, причастных к резонансным преступлениям

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львовской области участников организованной группировки, которых подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах Украины и за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что в состав группировки входят представители криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Деятельность организации координирует один из известных в Украине «воров в законе». Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами», - сообщили в СБУ.

Отмечается, что двух участников группировки задержали во время передачи им 2 тысяч долларов от предпринимателя, у которого те, по заказу европейского бизнесмена, выбивали несуществующий долг в размере 10 тысяч долларов.

«В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники вероятно применяли во время преступной деятельности. Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговую «ферму», - отметили в спецслужбе.

На данный момент открыто дело по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность группировки к совершению ряда громких преступлений, в частности, вымогательство, разбойных нападений, похищений людей, заказных убийств в других регионах Украины, а также за пределами нашей страны.

Напомним, 11 января полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр». Они вымогали у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен.