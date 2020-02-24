Николаевец несколько раз ударил ножом знакомого, который должен был ему денег

Житель Николаева нанёс несколько ножевых ранений знакомому, который должен был ему денег.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В четверг, 20 февраля, медики сообщили в полицию, что в больницу доставлен местный житель с ножевыми ранения. По словам потерпевшего, он пришел на встречу к своему знакомому, которому задолжал определенную сумму денег.

Через некоторое время между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес заявителю несколько ножевых ранений в грудь и спину, после чего схватил сумку, в которой находилось около четырех тысяч гривен, и мобильный телефон, сел в машину и уехал.

Принятыми мерами оперативники Ингульского отдела полиции установили личность нападавшего и его местонахождение.

По согласованию с прокуратурой 43-летнему злоумышленнику следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что николаевца приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он убил своего знакомого.