В Запорожской области мужчина убил своих односельчанок и поджег их тела на свалке

В Запорожской области житель села Преображенка убил двух женщин и поджег их тела на свалке.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В воскресенье, 23 февраля, в 11:05 в Ореховское отделение полиции поступило сообщение от 37-летнего местного жителя о том, что 22 февраля ушли из дома и не вернулись его 60-летняя мать и 32-летняя жена. В этот же день в полицию сообщили, что на свалке в селе Преображенка обнаружены обгоревшие останки человеческого тела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. Принятыми мерами полицейские установили обстоятельства происшествия.

22 февраля около 10:00 на свалке при сборе металлолома между 30-летним местным жителем и двумя женщинами, его односельчанами, возникла ссора. Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а потом чтобы избавиться от свидетеля событий, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам пункта 1 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что работники николаевской свалки нашли на мусорном полигоне фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась жительница Николаева. За день до ужасной находки об исчезновении женщины её сын сообщил в Центральный отдел полиции.

Полиция установила путь передвижения подозреваемого на автомобиле и места длительных остановок и утром 3 апреля оперативники Управления уголовного розыска вместе со спасателями достали из реки у полуострова Аляуды пластиковую бочку с другими частями тела женщины. Оказалось, что те останки, которые нашли на свалке, не влезли в бочку, и убийца просто их выбросил в мусорный бак. А основную часть останков утопил в реке на расстоянии более 20 метров от берега. Сообщалось, что мотивом убийства мог быть конфликт из-за денег.

Позже стало известно что у подозреваемого в убийстве в Николаеве россиянина были долги, а после преступления у него изъяли 91 тысячу гривен.