В Киеве неизвестные взорвали отделение банка, но банкомат вскрыть не смогли

В ночь на 24 февраля в Киеве в отделении Таскомбанка на проспекте Владимира Маяковского, 26 прогремел взрыв.

Об этом сообщает «Информатор».

Жители соседних домов, которые находятся неподалеку, рассказали, что слышали громкий хлопок, но где именно он произошел - не было ясно. Лишь спустя полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.

Пострадавших в результате взрыва нет. Предварительно, целью преступников был банкомат, но сейф остался целым.

Напомним, в Харькове ночью неизвестные взорвали и ограбили банкомат.