В винницкой колонии шестеро «тюремщиков» забили до смерти заключенного – им объявили о подозрении

Шестерым служебным лицам Винницкого учреждения исполнения наказаний №1 объявили подозрения в вероятной причастности к нанесению заключенному телесных повреждений, в результате которых он скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генеральной прокуратуры.

«По версии следствия, в июле 2019 года в указанное учреждение исполнения наказаний был доставлен заключенный. Во время пребывания там, как считают следователи, эти лица нанесли ему смертельные телесные повреждения», – говорится в сообщении.

У подозреваемых провели девять обысков, во время которых нашли орудия совершения преступлений и запрещенные предметы.

Им инкриминируют превышение служебных полномочий (ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) и убийство.

Отметим, что 23 февраля глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонии в Виннице.

Напомним, в Одессе в СИЗО из-за действий администрации погиб заключенный. При содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены в камеру, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где тот скончался.