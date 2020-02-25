На Николаевщине посадили в тюрьму грабителя – он был на условном сроке и пошел на новое преступление

Вознесенский горрайонный суд приговорил жителя села Таборовка Вознесенского района к реальному сроку в тюрьме. Ранее он ограбил своего односельчанина, хотя уже отбывал условный срок за кражу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В декабре 2019 года злоумышленник во время распития спиртного с применением физического насилия отобрал у своего соседа 12 тысяч гривен. После этого мужчина лег отдыхать в постель на месте совершения преступления. Полиция немедленно прибыла на место преступления и деньги вернули владельцу.

Суд 24 февраля 2020 года признал мужчину виновным в грабеже по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины и приговорил к наказанию в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Напомним, что ранее житель Очакова, которого суд отпустил под личное обязательство, снова пошел на преступление.