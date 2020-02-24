Николаевская полиция задержала водителя «Range Rover», врезавшегося в «маршрутку»

В Николаеве полиция задержала водителя автомобиля «Range Rover», который врезался в «маршрутку».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Водителя задержали следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры. Водитель маршрутного такси сейчас находится в неконтактном состоянии, как только он сможет давать показания, будет решен вопрос о привлечении и его к ответственности.

Расследуется уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»).

Напомним, что в этом ДТП на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта автомобиль «Range Rover» врезался в маршрутное такси. Во время ДТП, по предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры. От удара маршрутка перевернулась на бок. Сообщалось, что с места ДТП в больницу доставили четырех человек. Также сообщалось, что пострадавшая девушка умерла в больнице.