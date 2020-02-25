Продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах

В США продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения. Еще по трем, самым суровым, некогда одного из самых влиятельных людей в Голливуде оправдали.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на CNBC.

Присяжные признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и незаконных действиях сексуального характера. Дело продюсера рассматривалось в верховном суде Нью-Йорка.

Во-первых, Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу бывшего ассистента реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли в 2006 году (преступление сексуального характера первой степени тяжести). Производством телешоу занималась компания Вайнштейна The Weinstein Company. Это обвинение подразумевает тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет.

Во-вторых, присяжные сочли Вайнштейна виновным в изнасиловании третьей степени тяжести, которое произошло в отеле в Нью-Йорке в 2013 году. Жертвой стала актриса Джессика Манн.

Еще по трем, самым суровым пунктам обвинения Вайнштейн был оправдан. Присяжные не согласились с двумя обвинениями Вайнштейна с сексуальном насилии первой степени тяжести, которые грозили продюсеру пожизненным заключением, и изнасиловании первой степени тяжести.

По данным CNN, за криминальные действия сексуального характера судья может назначить наказания от пяти до 25 лет тюрьмы, за изнасилование третьей степени – до четырех лет.

Как известно, разоблачение Вайнштейна привело к зарождению движения против домогательств #MeToo.