В Днепре спецназ полиции задержал участников перестрелки

В Днепре около часа ночи возле ресторана «Репортер» полиция задержала стрелков с улицы Титова.

Об этом пишет Днепр оперативный

Мужчины подъехали на «Mitsubishi» к ресторану, но не успели зайти, как их за считанные секунды задержали полицейские.

Предварительно, задержанных оказалось двое. Пока в полиции ситуацию не комментируют.

Как сообщает издание Информатор водитель «Гелика» обратился к патрульному экипажу. Он рассказал, что его преследуют. Водитель продолжил движение в сопровождении полиции, но на улице Титова его заблокировала Toyota Land Cruiser. Из нее выбежали люди и, размахивая оружием, начали стрелять.

Также Информатор сообщает, что неизвестные стреляли в местного бизнесмена Эльтона Вахидова и его семью.

Так, по их данным в результате инцидента пострадали три человека. Все они - члены семьи Вахидова, предположительно, один из пострадавших - сам бизнесмен.

Вахидов занимался частным предпринимательством: розничной торговлей табачными изделиями. По неофициальным данным, он ехал в машине со своими сыновьями.

Напомним, 24 февраля в Днепре неизвестные, которых остановила полиция, устроили стрельбу.