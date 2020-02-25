«Очень хотели пить»: в Николаеве полицейские охраны задержали троих парней, которые взламывали возле магазина холодильник

В Николаеве сотрудники полиции охраны задержали троих парней, который пытались выломать дверь холодильника возле магазина.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

Около полуночи наряд реагирования полиции охраны, во время патрулирования, на пересечении улиц Потемкинской и первый Военной, обратил внимание на троих парней, которые пытаются открыть холодильник с товаром.

Увидев автомобиль полиции, парни попытались убежать, но полицейские охраны задержали их.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции ГУ НП.

«Ребята объяснили полицейским, что очень хотели попить, но все магазины были закрыты в этот час», – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этого ночного происшествия.

Напомним, как в Херсоне за серию краж в магазинах задержали «гастролеров» из Николаева.