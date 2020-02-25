Апелляционный суд оставил без изменений оправдательный приговор экс-начальнику УВД Николаева, которого обвиняли в «разгоне» местного Майдана

Николаевский апелляционный суд оставил без изменений оправдательный приговор относительно экс-начальника Николаевского городского управления милиции Олега Шевчука, которого обвиняли по делу о попытке разгона николаевского Майдана.

Соответствующее решение коллегия судей вынесла во вторник, 25 февраля, передаёт корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, после того, как суд дважды признавал Шевчука невиновным и вынес второй оправдательный приговор, прокуратура подала апелляционную жалобу.

Суд предоставил последнее слово Олегу Шевчуку, который заявил, что считает решение первой инстанции обоснованным и просил оставить его в силе.

В результате коллегия судей постановила оставить без удовлетворения апелляционную жалобу замначальника Баштанской прокуратуры Виталия Циомы на приговор Центрального райсуда Николаева, которым Шевчука признали невиновным, и оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции направились цепью на нескольких десятков участников протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой, якобы, пострадало три человека. Дело Шевчука рассматривалось в суде с 2015 года. В апреле 2017 года Центральный районный суд оправдал Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана. Позже апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение. Олег Шевчук и его адвокат Владимир Тимошин назвали дело сфабрикованным, в частности защитник заявил, что инициаторами этого дела являются бывший глава Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков и его заместитель Оксана Янишевская.