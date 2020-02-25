В Николаеве из-за неявки свидетелей сорвалось заседание о покушении на массовое убийство, когда мужчина грозился взорвать многоэтажку

В Николаеве из-за неявки свидетелей не смогли провести подготовительное судебное заседание относительно местного жителя, который повредил газопровод и грозился взорвать многоэтажный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 13 февраля 2019 года пьяный мужчина после ссоры с женой у себя в квартире перерезал шланг к газовой плите, а потом позвонил в полицию и сообщил о намерении взорвать дом №93 по улице Новобугской. Его задержали, а утечку газа ликвидировали.

Действия 41-летнего обвиняемого квалифицированы, как незаконченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 15 пункт 1, 5, 7 части 2 статьи 115 , части 3 статьи 15 части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины).

Потерпевшими в данном производстве признано 12 человек, из числа жителей вышеупомянутого дома.

В подготовительное судебное заседание не явились одиннадцать пострадавших, по трем из них отсутствовала информация о том, что они надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения заседания.

При таком, с учетом требований действующего законодательства, заслушав мнения сторон, суд постановил отложить подготовительное судебное заседание до 12:30 24 апреля 2020 года.

Судебное разбирательство указанного производства осуществляется коллегией судей в составе Светланы Гречаной, Владимира Алейникова, под председательством Оксаны Мамаевой.

Напомним, ранее жильцы другой николаевской многоэтажки заявили, что их соседка угрожала открыть газ и взорвать дом.