В Вознесенске две пьяные лицеистки разбили на кладбище надгробные плиты

В Вознесенске две пьяные ученицы лицея в возрасте 17 и 15 лет разбили надгробные плиты на кладбище.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

24 февраля утром с заявлением в полицию обратился надзиратель городского кладбища, который обнаружил поврежденными несколько памятных плит на могилах.

Полицейские установили, что к указанному преступлению причастны две ученицы лицея I-го и II-го курсов. Свой поступок они объясняют чрезмерным употреблением алкоголя.

Из рассказа девушек, они ногами и руками разбивали памятники на могилах умерших людей ради развлечения.

Следователи Вознесенского отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают окончательное количество поврежденных памятников и всех пострадавших, после чего будет решаться вопрос об объявлении старшей из злоумышленниц о подозрении в совершении преступления.

Также полицейские будут общаться и с родителями учениц по поводу ненадлежащего воспитания детей. Согласно законодательству, взрослые могут понести административную ответственность за действия дочерей.

Напомним, как на кладбище возле Мешково-Погорелово неизвестные разрушили памятники.