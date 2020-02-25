НАБУ провело обыски у экс-нардепов Пашинского и Винника по делу о поставках некачественной бронетехники в армию

Следователи Национального антикоррупционного бюро обыскали предприятие оборонно-промышленного комплекса «Украинская бронетехника».

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Обыски проходили в рамках досудебного расследования, касающегося факта завладения госимуществом и злоупотребления служебным положением должностными лицами.

В 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам. Сама же техника оказалась некачественной.

Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-нардепа от БПП Ивана Винника, нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Сергея Пашинского, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

Экс-нардеп Сергей Пашинский подтвердил факт обыска у него дома.

«Сегодня в 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей «Варта» с целью завладения бюджетными средствами. Фактически, за время моего заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в мой адрес. Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этой неблагодарным делом и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это больше 9 млн. 400 тыс. грн.», – написал Пашинский на своей странице в Facebook.

Напомним, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк раскритиковал бронемашину «Варта» и предложил Пашинскому проехаться на ней на передовой.